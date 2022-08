Šeliga: Prešľapujeme na mieste, hovorili sme aj o nadchádzajúcej zime

Potvrdil, že minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík ponúkol svoj odchod do parlamentu, ak zároveň odíde z funkcie aj minister financií Igor Matovič (OĽANO), čo je požiadavkou SaS na zotrvanie vo vláde. V súvislosti s nadchádzajúcou zimou strana apeluje na hľadania riešenia koaličnej krízy.

„Trošku prešľapujeme na mieste,“ komentoval rokovanie Šeliga. Témou bola podľa neho aj nadchádzajúca zima. „Bude to asi najťažšia zima za posledných sto rokov. Aj o tom sme hovorili, nebolo to dnes len o Matovičovi a Sulíkovi. Tam zostalo miestami ticho v miestnosti,“ načrtol. Člen strany a štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič navrhuje v tejto súvislosti pre Sulíka aspoň trojmesačnú výpovednú lehotu.

K piatim návrhom, ktoré predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO) na zlepšenie fungovania koalície, Šeliga povedal, že ide o typ úpravy, ktorý môže pomôcť. „Ale na konci dňa je to na rozhodnutí dvoch ľudí, či ten konflikt medzi sebou budú ďalej ťahať alebo nebudú,“ povedal. Načrtol, že jedným z Hegerových návrhov bolo, aby sa ani líder SaS, ani OĽANO nezúčastňovali na koaličných radách.

Jedným zo scenárov je menšinová vláda, pripustil Šeliga. Za ľudí sa podľa neho do nej nehrnie. Aby sa jej predišlo, je podľa neho potrebné, aby každý spravil krok späť. Vyzval na kompromisy. Strana Za ľudí je naďalej za štvorkoalíciu. Predčasné voľby nevidí ako riešenie. Ako podotkol Šeliga, boli by až budúci rok, čo by situáciu podľa neho nevyriešilo. K špekuláciám, že po prípadnom odchode SaS je kandidátom na ministra spravodlivosti, povedal, že si želá zotrvanie Márie Kolíkovej (SaS) na tomto poste.

Stretnutie v hoteli Bôrik malo prispieť k vyriešeniu koaličnej krízy. Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.