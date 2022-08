Video: Potápač sa ocitol 50 kilometrov od brehu. Takto vyzerali jeho „posledné chvíle“

Jacob Childs si na rok 2016 spomína veľmi zreteľne. V tomto čase sa totiž zúčastnil dobrodružnej plavby v blízkosti juhovýchodného pobrežia austrálskeho štátu Queensland, ktorá sa mu takmer stala osudná.

Childs si chcel počas plavby vyskúšať potápanie, a tak vo vzdialenosti 30 míľ (48 kilometrov) od brehu skočil z paluby do vody. Ako vôdzka smerom k bezpečiu mu malo poslúžiť bezpečnostné lano. To sa však od neho náhle začalo vzďaľovať a keď sa vynoril z vody, nedovidel už ani na loď.

Childs sa pokúsil dohnať plavidlo, čo sa mu však nepodarilo, a nakoniec strávil osamote v otvorenom mori celých šesť hodín. Keď slnko začalo zapadať, stratil všetku nádej na skorý príchod záchranárov, a tak sa podujal natočiť to, čo pokladal za svoje posledné chvíle na zemi.

„Tak toto je koniec,“ prihovára sa Jacob neprítomnému obecenstvu. „Slnko zapadá, už nič nespravia. Starý Jakey tu končí.“

V ďalšom klipe Childs vysvetľuje, že do nepríjemnej situácie sa dostal po tom, ako sa vynoril spod hladiny a nenašiel bezpečnostné lano pripevnené k lodi. Poznamenáva pritom, že nechápe, prečo kapitán namiesto pokusu o záchranu jednoducho odplával.

„Chvíľu nám trvalo, kým sme zakotvili,“ uviedol Childs v rozhovore z roku 2016. „Boli sme tam viacerí a boli sme v rôznom štádiu príprav na ponáranie. Ja som skočil medzi prvými.“

Potápačom trvalo dokopy 15 minút, kým do posledného zoskočili z paluby do vody. Podľa Childsa pritom celý čas zápasili so silným prúdom. „Potom sme začali klesať dole pozdĺž lana. Nado mnou bol jeden človek, tak som sa odpojil, aby som si s ním tľapol, ale stratil som kontakt s lanom,... tak som sa vynoril na boku lode.“

Childsovi údajne vyhodili z lode záchranné lano, ktoré však nestihol chytiť, kým sa plavidlo pohlo. Potápača podľa vlastných slov nakoniec zachránili asi osem míľ (12 kilometrov) od miesta, kde sa pôvodne potápal. Tomuto činu predchádzala rozsiahla pátracia akcia, do ktorej bolo zapojené aj prieskumné lietadlo. Jacoba ako prvý v mori spozoroval jeho pilot.

„V neopréne mi bolo pohodlne a teplo... Keďže som sa len nadnášal, príliš som sa neunavil. Požiadal som len o pohár vody a čaju,“ spomína Childs na prvé momenty po záchrane.