Základné platy majú stúpnuť i záchranárom, odvíjať sa majú tiež od praxe

Koeficient minimálnej mzdy by sa mal záchranárom zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov.

Matovič poukázal tiež na mzdový automat. Ozrejmil, že podľa automatu by sa mali zvýšiť platy o 6,88 percenta všetkým zdravotníkom, teda aj záchranárom. „Keď si zoberieme do úvahy priemernú prax zdravotníckeho záchranára a aj valorizáciu 6,88 percenta, dosiahneme nárast minimálneho platu záchranára o 295 eur,“ povedal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) uviedol, že v rámci záchrannej zdravotnej služby sa budú riešiť i systémové zmeny, napríklad nákup nových sanitných vozidiel či rekonštrukcie staníc. „Intenzívne na tom pracujeme,“ dodal.

Návrhy zvýšenia platov predstavili aj sestrám a lekárom, ktorí pracujú v nemocniciach. Aj pri nich sa majú mzdy odvíjať od odpracovaných rokov. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Lekárom bez atestácie by sa zase mal zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy.