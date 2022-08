Dolinková: Je nemorálne, aby sa vláda nedokázala dohodnúť so zdravotníkmi

„Premrhanie jedného roka na analýzy a prepočty po dva a pol roku pandémie sú výsmechom do tváre tých, bez ktorých nedokáže žiadna spoločnosť fungovať,“ uviedla Dolinková. Podľa jej slov je Slovensko jediná krajina, ktorá vyháňa svojich zdravotníkov do zahraničia namiesto toho, aby robila všetko pre ich udržanie a nastavenie potrebných systémových krokov do budúcnosti.

„Slovenskí zdravotníci, ale i pacienti sa stali rukojemníkmi vládnej krízy. Pacientom reálne hrozí ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala Dolinková. Hlas-SD preto vyzval vládu a prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite konali.