ZAP: Pri zvýšení platov sestier sa zabúda na tie v ambulantných zariadeniach

Zväz poukazuje, že návrh sa týka len jednej tretiny všetkých sestier pracujúcich na Slovensku a tie ani nie sú s návrhom spokojné. TASR stanovisko poskytla prezidentka zväzu Jaroslava Orosová.

„Návrh ministra financií nepovedie k ničomu inému ako k likvidácii ambulantného sektora s následným kolapsom nemocníc,“ podotkla Orosová. Priblížila, že z návrhu sú vynechané ambulantné zariadenia, ktoré sú tiež financované zo štátneho rozpočtu cestou platieb od zdravotných poisťovní, ale majú si nájsť vlastné zdroje na zvýšenie platov sestier.

„Ambulancie nebudú bez dofinancovania v žiadnom prípade mať zdroje na to, aby dokázali svojim sestričkám ponúknuť rovnaké platy ako ústavné zariadenia, a tým zachovať svoju existenciu,“ upozornila Orosová s tým, že štát je ich výzvam hluchý a ambulantný sektor návrhom odsúdil na rýchly zánik. Pripomenula, že ambulantný sektor kolabuje z dôvodu personálnej krízy a už teraz nedostatočného financovania zo strany štátu, ktorý prehlbuje aktuálny nárast prevádzkových nákladov. Zdôraznila, že v ambulanciách ošetria 60 percent pacientov a nefunkčný ambulantný sektor povedie k preplneniu nemocníc.

ZAP verí, že vláda sa len pomýlila a urýchlene napraví svoj návrh tak, aby zabezpečil zvýšenie platov nielen ambulantných sestier, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov, a zabráni tak likvidácii ambulantného sektora. „Riešenie totiž nespočíva vo zvyšovaní platov vybraných skupín, ale v dofinancovaní zdravotníctva. Bez neho je každý krok len divadlom so zlým koncom,“ doplnila Orosová.

Návrh zvýšenia platov sestrám v ústavných zdravotníckych zariadeniach predstavili vo štvrtok (18. 8.) minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.