OĽANO má SaS ponúknuť viacero návrhov, Kollár by ich na mieste Sulíka zobral

Predseda parlamentu podotkol, že riešenie nestojí na Sme rodina ani na strane Za ľudí. „Už nejde o egá a ani o nich dvoch, tu ide o Slovensko,“ povedal na margo sporu lídrov SaS Richarda Sulíka a OĽANO Igora Matoviča. „Sú to lídri politických strán, strán rozumu, tak nech ten rozum majú,“ podčiarkol. Upozornil na aktuálnu ekonomickú a energetickú krízu.

OĽANO podľa slov Kollára prichádza s množstvom návrhov riešení a mechanizmov, ktoré chce SaS ponúknuť. Na Sulíkovom mieste by ponuku zobral, no bližšie ju nešpecifikoval. V súvislosti s odchodom Matoviča z vlády poznamenal, že ak by premiér následne nepoložil funkciu, vláda by mohla byť funkčná. Upozornil pritom, že po jeho odchode z vlády by sa spor len preniesol do parlamentu. Podotkol tiež, že nemôže mať jedna strana opakovane podobnú požiadavku.

Premiér si nemyslí, že sobotné rokovanie bude finálne. Verí však, že partneri si uvedomujú svoju zodpovednosť. Iný scenár, ako zotrvanie štvorkoalície, nepripúšťa. Na otázky o rekonštrukcii vlády odpovedal, že výmeny na postoch znamenajú aj spomalenie procesov. „Vláda potrebuje byť stabilná, na tom intenzívne pracujem. Budem robiť všetko pre to, aby som stabilitu občanom poskytol a aby som stabilitu poskytol aj v parlamente,“ uviedol.

Zopakoval, že na rokovanie príde s viacerými návrhmi na riešenie, keďže SaS zatiaľ nepriniesla návrh novej koaličnej zmluvy. Na margo požiadavky SaS na odchod Matoviča z vlády poznamenal, že ani jej naplnením by parlamentná matematika nevychádzala. Nepovedal však, či by v prípade odchodu Matoviča z vlády opustilo koalíciu hnutie OĽANO alebo by on ako premiér podal demisiu.

Ďalšie rokovanie predstaviteľov strán k riešeniu vládnej krízy bude v sobotu (20. 8.). Kríza sa vyostrila po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali zo spolupráce s fašistami a z klamstiev. SaS vypovedala koaličnú zmluvu a požaduje odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.