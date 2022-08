OZ SaPA vyzýva sestry, aby sa vyjadrili k návrhu zvýšenia ich platov

Združenie zároveň skonštatovalo, že návrh prináša historicky najvyššie zvyšovanie miezd zdravotných sestier. „Teší nás, že vláda vníma kritickú situáciu a dôležitosť sestier v zdravotníctve. Oceňujeme, že po dlhých rokovaniach vláda zaviedla k finančnému ohodnoteniu aj roky praxe,“ podotklo.

Návrh podľa neho treba zvážiť. „Veríme, že konštruktívnou diskusiou dospejeme k návrhu, s ktorým budú spokojné obe strany,“ dodalo.

Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.

Nad návrhom vyjadrila sklamanie Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Skonštatovala, že očakávala akceptovanie ich návrhov, no nestalo sa tak. Vláda podľa nej nenaplnila ani programové vyhlásenie, v ktorom hovorí o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek na minimálne 110 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve.