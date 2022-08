USA plánujú poslať Ukrajine vojenskú pomoc za 800 miliónov dolárov

Malo by ísť o dodávku prebytočných zbraní z amerických skladov. Zdroje agentúry Reuters uvádzajú, že oznámenie o zaslaní zbraní na Ukrajinu by mohla americká vláda odložiť na budúci týždeň, a to v prípade zmien vo výške pomoci.

Biely dom sa k týmto informáciám odmietol vyjadriť.

Washington už poslal Ukrajine vojenskú pomoc vo výške niekoľkých miliárd dolárov.