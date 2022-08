Video: Fínsku premiérku nachytali na večierku, vyzývajú ju na podstúpenie testu na drogy

Video, ktoré sa virálne šírilo na sociálnych sieťach a vo fínskych médiách, zachytáva Marinovú, ako tancuje so skupinou ľudí.

Niektorí ľudia si slová účastníkov večierka, ktoré počuť na videu, vysvetľujú ako narážky na drogy. Na sociálnych sieťach sa o tom rozvinula vášnivá debata. Premiérka takéto vysvetlenie odmietla.

„Nemám čo skrývať. Neužívam drogy, a preto nemám problém podstúpiť testy,“ uviedla Marinová vo štvrtok novinárom.

Dodala, že „trávila večer s priateľmi“ a že videá boli „nakrútené v súkromných priestoroch“.

Marinovej tanec na videu niektorí ľudia považujú za nevhodné správanie pre premiérku, ďalší bránia jej právo užiť si súkromnú akciu s priateľmi.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw