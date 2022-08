Matovič predstavil návrh zvyšovania platov sestier, majú sa odvíjať aj od praxe

Sestry bez praxe by podľa Matoviča začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. "Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií," uviedol Matovič.

Sestry bez praxe by mali mať podľa neho plat na úrovni priemernej mzdy. Koeficient minimálnej mzdy sa im má zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy. Koeficient pri sestrách so špecializáciou by sa mal zvýšiť z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Mzdy sestier sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov.

Matovič tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta.