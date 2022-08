Košická nemocnica sa obáva, že po predaji budovy železnicami zanikne

Zamestnanci a vedenie Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach, ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) sa obávajú možného zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy, v ktorej sídli. Tú sa ako prebytočný majetok zatiaľ neúspešne snažia odpredať Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré však predpokladajú zachovanie účelu budovy novým nájomcom.

Odborári nemocnice žiadajú v rámci predaja objektu zakotviť podmienku zachovania zdravotnej starostlivosti. S výzvou sa najnovšie obracajú na ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Odborárske organizácie v nemocnici podľa ich predstaviteľa Petra Horváta žiadali v minulosti o túto podmienku ŽSR, odpoveď však nedostali. „Náš ďalší krok bude výzva priamo odoslaná ministrovi dopravy, kde ďalej budeme žiadať o jedinú vec, aby, aj keď táto budova bude odpredaná, naďalej tu mohla pôsobiť naša nemocnica, aby bola naďalej poskytovaná zdravotná starostlivosť občanom dvoch krajov - Košického a Prešovského kraja,“ povedal vo štvrtok novinárom.

Zariadenie patrí do siete nemocníc Svet zdravia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má nájomnú zmluvu v objekte do konca roka 2023. Nemocnica zahŕňa 14 ambulancií primárneho kontaktu, 40 špecializovaných ambulancií, moderný operačný trakt či šesť lôžkových oddelení s 96 lôžkami, ako aj oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. „Čo sa týka rozsahu zdravotnej starostlivosti za minulý rok, čo bol naozaj ťažký covidový rok, sme vykonali spolu so špecialistami takmer 400.000 vyšetrení, v predcovidových rokoch to bolo takmer cez 600.000 vyšetrení. A ak naozaj nebude ďalej zachovaná podmienka poskytovania zdravotnej starostlivosti v tejto budove, ja sa pýtam, kde si naši pacienti nájdu svojho gastroenterológa, urológa, endokrinológa, cievneho lekára a iné špecializácie, ktoré máme v našej nemocnici,“ povedala primárka ambulancií všeobecných lekárov Jana Kišidayová.

Predseda KSK Rastislav Trnka podporil požiadavku odborárov a ako ďalšiu variantu navrhol, aby štát ponúkol areál nemocnice ako prebytočný majetok samosprávnemu kraju. „KSK bude garantovať v rámci všeobecne prospešného účelu zachovanie zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval. Dodal, že kraj už vlastní niekoľko budov, kde poskytuje zdravotnú starostlivosť iný subjekt a zároveň má kraj kompetencie v oblasti regionálneho zdravotníctva. Podľa jeho slov si budovu môže kúpiť „akýkoľvek developer a urobiť z nej byty, hotel, kasíno, teda čokoľvek, čo generuje oveľa väčší zisk ako zisky v zdravotníctve či v nemocnici“. Varuje, že môže dôjsť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a odlevu lekárov, ktorých kraj nevyhnutne potrebuje.

ŽSR dosiaľ realizovalo šesť kôl ponukového konania na predaj areálu nemocnice. Pôvodná vyvolávacia cena bola 13,3 milióna eur, ktorá postupne klesla o 15 percent. Predaj areálu sa však stále nedarí, ani v dosiaľ poslednom kole, ktoré malo uzávierku v pondelok (15. 8.), sa neprihlásil žiadny záujemca. Zvolená forma predaja - ponukové konanie elektronickou aukciou podľa ŽSR vyplýva z interných predpisov ministerstva dopravy a nie je umožnený priamy predaj existujúcemu nájomcovi.

„Vo všeobecnosti treba deklarovať skutočnosť, že budúci kupujúci (nový vlastník) vstupuje do práv a povinností vyplývajúcich z aktuálnej nájomnej zmluvy medzi ŽSR a nájomcom, a teda táto nájomná zmluva pokračuje aj po odpredaji, s dobou určitou do 31. decembra 2023,“ uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. „Aktuálny účel užívania budovy je definovaný a skolaudovaný ako zdravotnícke zariadenie a k tejto zmene nemôže dôjsť bez schválenia stavebným úradom (územné, stavebné konanie, respektíve zmena účelu užívania). Preto predpokladáme zachovanie účelu budovy novým nájomcom,“ informovala hovorkyňa.

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je v budove nemocnice zabezpečené do roku 2024. „Nie je však vylúčené, že zdravotná starostlivosť v nej bude pokračovať aj naďalej. Samozrejme, existuje aj možnosť, že by nemocnicu odkúpila košická župa, ale nestačí len deklarovať záujem na tlačovke pred zapnutými kamerami, ale potrebovali by sme, aby nás najprv oficiálne kontaktovali a prejavili záujem,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Ivan Rudolf.