Podoľak opäť vyzval na zničenie Krymského mosta

Podoľak na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Ukrajina nikdy nevydala povolenie na výstavbu Krymského mosta, a ide preto o nelegálnu stavbu. „Škodí životnému prostrediu na polostrove, a preto ho treba demontovať. Nie je dôležité ako - či dobrovoľne alebo nie,“ uviedol poradca ukrajinského prezidenta.

Krymský most bol postavený po ruskej anexii Krymu v roku 2014. Most vedie ponad Kerčský prieliv a spája Krym s ruskou pevninou. Počas uplynulej noci bol most uzatvorený po tom, ako na Kryme došlo k niekoľkým útokom na ruské vojenské základne a infraštruktúru. Uzatvorenie mosta tiež súviselo s obavami, že by na neho mohli byť zacielené ďalšie útoky.

Podoľak v rozhovore pre The Guardian tento týždeň naznačil, že Ukrajina považuje Krymský most za legitímny vojenský ciel. „Je to nelegálna stavba a hlavná brána pre zásobovanie ruskej armády na Kryme. Takéto objekty by mali byť zničené,“ uviedol Podoľak.

Krátko po otvorení mosta zriadila ruská armáda na tejto cestnej infraštruktúre kontrolné stanoviská; jej príslušníci v súčasnosti kontrolujú doklady cestujúcich a vozidlá, ktoré cez most prechádzajú, uviedol v stredu Denys Savčenko z ľudskoprávnej organizácie Crimea SOS.

Podľa Savčenka tiež nedávny výbuch v muničnom sklade na Kryme spôsobil, že vzrástol počet ľudí, ktorí sa cez most vracajú späť do Ruska. Rekordný počet vozidiel prešiel cez Krymský most podľa poradcu ukrajinského ministra vnútra Antona Heraščenka aj v pondelok.