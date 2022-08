Vodič narazil do rozvodnej skrine v bojnickej nemocnici, vypadla tam elektrina

Výpadok elektrickej energie v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spôsobil v stredu popoludní vodič BMW, keď narazil so svojím autom do rozvodnej skrine v jej areáli.

„V dôsledku nárazu do rozvodnej skrine elektrickej energie došlo k výpadku elektrickej energie v nemocnici a tak k ohrozeniu hospitalizovaných pacientov,“ uviedli policajti.

Kompetentní však podľa nich začali vzniknutú situáciu okamžite riešiť a vďaka tomu sa zdroje energie rýchlo obnovili.

„Bližšie okolnosti a príčiny tejto nehody budú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.