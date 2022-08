Šéf NATO vyzval Srbsko a Kosovo na zdržanlivosť s cieľom zmierniť napätie

Mierové sily NATO v Kosove sú pripravené zasiahnuť, ak bude ohrozená stabilita medzi Srbskom a Kosovom. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg to uviedol v stredu po rozhovoroch so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Témou rokovania bolo zvýšené napätie medzi Belehradom a Prištinou. Po srbskom lídrovi sa so šéfom Severoatlantickej aliancie stretne v centrále NATO aj kosovský premiér Albin Kurti. Vo štvrtok budú Vučič a Kurti pokračovať v Bruseli v srbsko-kosovskom dialógu, ktorý sprostredkúva Európska únia.

„Hoci sa situácia zlepšila, povinnosťou všetkých strán – najmä predstaviteľov z Belehradu a Prištiny – je zabrániť opätovnej eskalácii,“ povedal Stoltenberg počas spoločnej tlačovej konferencie s Vučičom.

„NATO situáciu v teréne naďalej úzko monitoruje. Naša mierová misia KFOR sa sústreďuje na svoj mandát OSN. Ak by bola ohrozená stabilita, jednotky misie sú pripravené zakročiť,“ uviedol Stoltenberg. Podľa neho by podnikli všetky kroky na zaistenie bezpečného prostredia a slobody pohybu v Kosove, a to v miere potrebnej na zníženie napätia.

Vučič uviedol, že vo štvrtok očakáva náročné rozhovory s kosovským premiérom, pretože Belehrad a Priština sa podľa neho „nezhodujú takmer v ničom“. Zdôraznil však, že nanajvýš dôležité sú mier a stabilita.

„Máme svoju históriu, ktorá nie je bezproblémová ani jednoduchá. Chceme však posilniť ďalšiu spoluprácu... a chceme zabrániť akejkoľvek možnosti eskalácie alebo konfliktu,“ citovala Vučiča agentúra Reuters.