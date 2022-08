Všeobecní lekári nesúhlasia s plánom národného systému na objednávanie

"Ide o absolútne nedomyslenú aktivitu, ktorá nebola prediskutovaná s ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," uviedla pre TASR prezidentka spoločnosti Monika Palušková. SVLS bude podľa jej slov žiadať ministerstvo zdravotníctva o stiahnutie návrhu.

Palušková podotkla, že ku každému pacientovi treba pristupovať individuálne a malo by byť na sestre a lekárovi, aby podľa jeho zdravotných problémov posúdili, nakedy ho objednať a koľko času bude na vyšetrenie treba. „Je nezmyslom očakávať, že do prevádzky v ambulancii, v ktorých pracujú vyčerpaní lekári a sestry a ktoré majú každá iný spôsob práce a inú triáž pacientov, bude zasahovať byrokratický systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI),“ skonštatovala.

SVLS považuje návrh za nepotrebný. Kritizuje tiež, že nie je jasná jeho realizácia. „Už teraz kriticky chýbajú zdravotníci aj finančné prostriedky. Potrebujeme najprv stabilizovať príjmy ambulancií, získať do nich zdravotníkov, sanovať raketové zdražovanie nájomného a ostatných nákladov na ambulancie. A potom môžeme uvažovať o všetkom ostatnom,“ poznamenali lekári.

Na druhej strane SVLS absolútne podporuje plnú prevádzku a celoplošné zavedenie elektronického výmenného lístka. Jeho nastavenie má byť pritom podľa spoločnosti výlučne v kompetencii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. „Úlohou NCZI má byť výlučne úloha realizácie finálneho riešenia, nie byrokratické zasahovanie do poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedla SVLS. Dodala, že mnohé ambulancie dokážu eVýmenný lístok generovať. Problémom podľa nej je, že nie všetky ambulancie a nemocnice ho sprevádzkovali.

Návrh, ktorý má priniesť objednávanie cez Národný informačný systém na objednávanie osôb v správe NCZI, predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania. Elektronické objednávanie k lekárovi sa má rozšíriť okrem doplnkových aj na riadne ordinačné hodiny. Pacient by sa mohol objednať sám, urobiť by tak mohol aj jeho lekár aj poisťovňa.