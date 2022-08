Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s odfúknutou strechou

PRÍRODA UKÁZALA SVOJU SILU. BÚRKA SPÔSOBILA ZNAČNÉ ŠKODY Včera poobede sa prehnala Dubnicou nad Váhom krátka lokálna búrka spojená so silným vetrom a krúpami. Vietor zlomil niekoľko stromov a dokonca strhol plechovú strechu v areáli miestneho závodu. Tá poškodila desiatky zaparkovaných vozidiel. Na mieste zasahovali hasiči, škody však pomáhal odstraňovať každý, kto mohol. Našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu žiadnej osoby. Škody na majetku však budú vysoké. Polícia na mieste vykonala obhliadku, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu Všeobecné ohrozenie. Na základe vykonanej obhliadky na mieste bolo políciou zistené, že pravdepodobne zlým technologickým postupom bola zrealizovaná montáž plechovej strešnej krytiny na zadnej hale miestnej firmy. Počas búrky s krupobitím v poobedných hodinách sa časť plechovej strešnej krytiny odtrhla od strechy, čím poškodila kazetový strop haly tým spôsobom, že urobila viaceré trhliny na strope, ktoré spôsobili zatečenie vody do interiéru haly. Odtrhla sa aj časť vzduchotechniky, následkom čoho zostala diera v kazetovom strope. Okrem tohto došlo aj k poškodeniu ďalších hál a aj viacerých osobných motorových vozidiel zaparkovaných na vedľajšom štrkovom parkovisku. Spolu až 21 vozidlám boli spôsobené rôzne mnohopočetné škrabance, ryhy, preliačiny, rozbitie sklených výplní, odtrhnutie jednotlivých vonkajší častí vozidla a pod. Polícia sa v rámci vyšetrovania zameria na zodpovedanie otázky, či sa dalo vzniknutým škodám na majetku predísť.