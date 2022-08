Supermarket reaguje na krízu, potraviny predáva na splátky

Diskontná sieť Iceland, ktorá predáva predovšetkým mrazené potraviny, ponúka zákazníkom možnosť bezúročných mikropôžičiek. Platiť v obchode budú môcť špeciálnou kartou. Projekt po skúšobnej fáze už teraz začal fungovať v supermarketoch Iceland po celej Británii.

ITV pripomína, že ceny potravín v Británii narástli v priebehu štyroch týždňov pred 7. augustom o 11,6 percenta. Počas predchádzajúcich štyroch týždňov potraviny priemerne zdraželi o 9,9 percenta. Prieskumná spoločnosť Kantar vypočítala, že britské domácnosti pri takomto tempe inflácie minú ročne za potraviny o 533 libier viac, pričom najviac zdraželo maslo, mlieko a hydinové mäso.

Iceland spustil tento projekt v spolupráci s neziskovou organizáciou Fair for You. Zákazníci môžu požiadať o kreditnú kartu, na ktorej je suma od 25 do 75 libier. Mikropôžičku si budú môcť so schválením Icelandu zobrať šesťkrát ročne, pričom ich úhrnný dlh nebude môcť v danom okamihu presiahnuť 100 libier. Výška splátok predstavuje desať libier týždenne, pričom zákazník si môže zvoliť konkrétny splátkový deň v týždni a prípadne zaplatiť naraz aj vyššiu sumu.

V prieskume počas pilotnej prevádzky projektu sa Iceland od zákazníkov dozvedel, že až 92 percent z nich vďaka nemu prestalo využívať služby potravinovej banky alebo ich potrebovalo menej. Viac než 70 percent klientov konštatovalo, že im možnosť nakupovať potraviny na splátky pomohla platiť načas nájomné, miestne dane či iné účty. Až 65 percent zákazníkov okrem toho uviedlo, že sa začali aj lepšie stravovať.