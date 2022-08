V horúčavách hrozí kolaps, dôležitý je pitný režim a vyhýbanie sa slnku

Ľudia by sa nemali zdržiavať na priamom slnku ani v prehriatych miestnostiach. Dôležité je dodržiavať pitný režim, a to najmä v prípade seniorov a malých detí. Pripomína to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová v súvislosti s vysokými teplotami, ktoré zasiahli Slovensko. Na stredu i štvrtok (18. 8.) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre niektoré oblasti aj výstrahu druhého stupňa.

„Extrémne teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, aj pre mladého zdravého človeka. Najohrozenejšie skupiny sú deti, seniori, tehotné ženy a chronickí pacienti, najmä kardiaci a diabetici,“ upozorňuje Krčová. Radí, že kolapsu možno predísť dodržiavaním základnej prevencie. „V horúčavách by sme preto mali nosiť ľahký odev, nezabudnúť na pokrývku hlavy, zbytočne sa nevystavovať slnečným lúčom od 11.00 do 15.00 h a dbať na dostatočný pitný režim,“ pripomína Krčová s tým, že rizikom je aj zdržiavanie sa v prehriatych miestnostiach.

Denne treba podľa nej vypiť aspoň tri litre tekutín, ideálne čistú vodu. Vhodné, nie však ako primárny zdroj tekutín, sú aj minerálna voda, bylinkové čaje či riedené ovocné a zeleninové šťavy. „Pozor na kávu. Je močopudná. Za šálkou kávy by mal nasledovať pohár vody. Vyhýbať by sme sa mali aj presladeným nápojom a alkohol len s mierou,“ doplnila.

Seniori a malé deti majú znížený pocit smädu, preto ich treba priebežne ponúkať tekutinami, upozornila Krčová. Odporúča piť pravidelne, nie veľmi studené nápoje. Na doplnenie tekutín je vhodná aj konzumáciu zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody - uhorky, paradajky, melóny či broskyne.

K základnej prvej pomoci pri kolapse patrí podľa záchranárov preniesť pacienta do chladnejšieho prostredia, aspoň do tieňa, a uložiť ho do ležiacej alebo pololežiacej polohy. „Pomáha ovlažovanie, prípadne ovievanie. Ľadová voda nie je vhodná, pacientovi podávame vlažnú vodu po malých dúškoch,“ priblížila Krčová. Ak sa stav nezlepšuje, alebo pacient opakovane upadá do bezvedomia, odporúča kontaktovať linku 155.