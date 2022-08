Odstupovať určite nebudem, odkázal český minister vnútra Rakušan

Rakušan to povedal pred stretnutím s premiérom Petrom Fialom, ktorý od neho požaduje vysvetlenie, prečo menoval Petra Mlejnka s problematickými kontaktmi za šéfa civilnej rozviedky. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.

Fiala by mal s ministrom vnútra hovoriť o osude Mlejnka, ktorý sa pravidelne stretával s obvineným lobistom Michalom Redlom z kauzy Dozimetr. Rakušan ho do funkcie menoval v čase, keď o týchto stretnutiach vedel. Ani teraz ich nepovažuje za problematické a za výberom Mlejnka si stojí. Premiér chce situáciu vyriešiť tak, aby zachoval dôveru ľudí v spravodajské služby štátu.

„Ja odstupovať určite nebudem, to by som tu chcel odkázať,“ povedal Rakušan s tým, že na to nevidí dôvod. Opozícia už avizovala, že ak premiér Rakušana neodvolá, bude iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. „Minister Rakušan má pevné miesto v našej vláde. Nevidím dôvod na to, aby som mu neveril,“ povedal pred stretnutím Fiala. Stanovisko opozície ho podľa jeho slov neprekvapuje.

Fiala bude s Rakušanom hovoriť v rámci neformálneho rokovania vlády, ktorého hlavnou témou je energetika. Podľa Fialu budú ministri diskutovať o konkrétnom spôsobe pomoci ľuďom. Predmetom rokovania bude aj dopad energetického balíčka na štátny rozpočet. Jeho hodnota je 66 miliárd českých korún (približne 2,6 miliardy eur).

Česká vláda sa v utorok po dvojtýždňových prázdninách stretáva na neformálnom zasadnutí na zámku Liblice pri meste Mělník. Očakáva sa, že rokovanie potrvá do neskorých večerných hodín.