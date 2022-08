​Video: Autopilot od Tesly pohorel pri testovaní. Nejasné testy by mohli zmariť Muskove plány

Elektromobil Tesla 2019 Model 3 pohorel pri testovaní na cestách. Bezpečnostná skupina združená v projekte The Dawn Project ho prevetrala na medzinárodnej trati Willow Springs v kalifornskom meste Rosamond, kde mal v 64-kilometrovej rýchlosti prejsť pomedzi kužele 109 metrov dlhú trasu, na konci ktorej bola postavená figurína o veľkosti dieťaťa. Tesla mala zdolať túto vzdialenosť so zapnutým autopilotom.

„Pre čo najvyššiu mieru izolovanosti boli z pokusu odstránené všetky premenné okrem vozidla, dieťaťa a cesty,“ píše The Dawn Project v stanovisku. Elektromobil mal teda ideálne podmienky na preverenie svojich autonómnych schopností.

Ani absencia iných vozidiel, tieňov či mlák na ceste nepomohla Tesle zvládnuť trojicu testov, a vo všetkých zlyhala. Auto na konci trate zakaždým zrazilo detskú figurínu v rýchlosti 40 kilometrov za hodinu, tvrdí The Dawn Project.

„Je to najhorší komerčný softvér, aký som kedy videl,“ vyhlásil zakladateľ testovacieho projektu Dan O'Dowd. „Musíme prijať opatrenia, ktoré zabránia používaniu automatického vedenia vozidiel, kým sa výrobcovia nezaručia za to, že pri tom nezrazia dieťa na priechode.“

„Elon Musk tvrdí, že autopilot Tesly je 'úžasný'. Nie je. Je to smrteľná hrozba pre všetkých Američanov. Už viac ako 100.000 vodičov Tesly využíva tento softvér na verejných vozovkách, čím ohrozujú deti v komunitách po celej krajine,“ tvrdí O'Dowd.

Správa The Dawn Project dodáva, že Tesla v testovaní obstála horšie ako by si s rovnakou situáciou poradil človek. Elon Musk pritom tvrdí, že spoločnosť do mája 2023 začne ponúkať verejnosti plne automatizované modely schopné fungovať v premávke bez akéhokoľvek zásahu vodiča.

Nie celkom transparentná recenzia

Na zistenie The Dawn Project neskôr reagovala spoločnosť Electrek, podľa ktorej pri testovaní vôbec nebol použitý automatizovaný softvér vozidla Tesla. Dôkazom má byť aj záznam z testovania, ktorý zobrazuje, ako vodič aktivuje autopilota vo vozidle, no ten sa napriek tomu nezapne. Auto okrem toho niekoľkokrát upozornilo vodiča vyskakovacím oknom, ktorého text sa však kvôli nízkemu rozlíšeniu videa nedá prečítať.

Electrek okrem toho tvrdí, že majiteľ skupiny The Dawn Project O'Dawd investoval do reklamy zameranej na diskreditáciu autopilota spoločnosti Tesla.