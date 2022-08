Na Kryme hlásili výbuchy aj južne od Simferopola

Simferopol sa nachádza na polostrove južnejšie, zhruba 93 kilometrov od miesta ranného výbuchu ruského muničného skladu, ktorý zničil železničnú trať na severe neďaleko neďaleko mesta Džankoj. Utrpeli pritom zranenia dvaja ľudia.

Najnovšie explózie a čierny dym teraz hlásili na vojenskej leteckej základni v osade Hvardijske, teda asi v strednej časti Krymu.

