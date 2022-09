4 spôsoby, ako zo svojej záhrady natrvalo vyženiete potkany

Potkany možno mnohí považujú aj za maznáčikov a chovajú ich v teráriách, ale v záhrade sú to vždy nevítaní škodcovia, ktorí tam dokážu napáchať poriadnu neplechu. Schovávajú sa pod terasou, v kôlňach alebo skleníkoch a na kompostových hromadách.

Potkany sú väčšinou nočné tvory, takže ich záhradníci nemusia vidieť, ale existujú aj iné znamenia, na ktoré si treba dať pozor. Pozdĺž múrov, plotov alebo budov môžu byť tunely široké až 10 cm. Záhradkári si tiež môžu všimnúť ich valcovitý trus, ohlodané drevo alebo paralelné stopy zubov na plodinách. Ako sa však môžu záhradkári s týmito škodcami definitívne rozlúčiť?

Existuje niekoľko prírodných a efektívnych postupov na to, aby ste sa potkanov zo svojej záhrady zbavili, pričom zároveň zabránite tomu, aby sa vrátili. Ako na to?

Používajte esenciálne oleje

Potkany patria v rámci zvieracej ríše k druhom, ktoré majú najlepší čuch. Koncentrované esenciálne oleje dokážu účinne odradiť potkany od návštevy vašej záhrady. Mätový olej, citronelový a eukalyptový esenciálny olej vo svojej čistej forme sú pachy, ktoré potkany neznášajú. Jednoducho nakvapkajte niekoľko kvapiek v blízkosti miest, kde by sa potkany mohli nachádzať. Taktiež môžete v olejoch namočiť guľôčky vaty a rozmiestniť ich po priestore, čo potkany taktiež odradí.

Používajte štipľavú papriku

Potkany odpudzujú pikantné koreniny, ako je štipľavá paprika. Podobne ako pri esenciálnych olejoch, vyvinutý čuch u potkanov znamená, že neznesú štipľavú papriku alebo čokoľvek veľmi pikantné. Môžete si vyrobiť vlastný domáci prírodný sprej proti potkanom s kajenským korením alebo chilli vločkami.

Na jeho prípravu zmiešajte kajenské korenie alebo vločky chilli s vodou a zmes intenzívne zahrejte, aby sa chilli vylúhovalo. Potom zmes nechajte vychladnúť – čím dlhšie ho necháte, tým bude chilli silnejšie. Ak ste použili vločky, preceďte ich. Potom pridajte trochu kastílskeho mydla a zmes nalejte do rozprašovacej fľaše. Roztok sa potom môže voľne aplikovať na oblasti, kde sú potkany.

Zahraďte im úkryty

Foto: Holger Kirk/Shutterstock.com

Potkany sa skrývajú pod terasami alebo v podlahe záhradných prístreškov a iných stavieb. Aby ste tomu zabránili, zablokujte prístup do týchto miest, ale najskôr sa presvedčte, že tam teraz potkany nie sú, inak tam pravdepodobne zahynú. Celkovo upracte vo svojej záhrade, zbavte sa všetkých nečistôt a zrežte prerastenú vegetáciu. To poskytne potkanom menej úkrytov. Môžete využiť túto príležitosť aj na premiestňovanie vecí vo svojej záhrade. Potkany sú totiž neofóbne a toto narušenie ich územia ich zmätie a prinúti ich, aby si našli domov inde.

Odstráňte im zdroje potravy

Potkany priťahujú záhrady, pretože obsahujú bohaté zdroje potravy. Existuje množstvo krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste zabezpečili, že vaša záhrada nebude pre potkany taká atraktívna. Napríklad kompostéry sú pokladom pre potkany. Uistite sa, že je váš kompostovací kôš bezpečný a presuňte ho preč od možných prístupových ciest, ako sú ploty a steny.

Ak milujete kŕmenie vtákov, je veľká šanca, že sa potkany dostanú do ich hniezd. Kŕmidlo pre vtáky odolné voči veveričkám však zablokuje prístup aj potkanom. Dbajte tiež na to, aby na zemi nezostali semená, ktoré by mohli potkany prilákať. Taktiež by ste sa mali postarať o to, aby ste zozbierali opadané ovocie zo svojich ovocných stromov krátko po tom, ako opadne, inak sa potkany môžu začať tešiť z vašej úrody.