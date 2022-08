Neurotici majú nad ostatnými jednu prekvapivú výhodu

Štúdia publikovaná v akademickom žurnále Trends in Cognitive Sciences zistila, že vysoká úroveň kreativity môže ísť ruka v ruke s neurotizmom. Je to preto, že oblasť mozgu, ktorá je spojená s kreativitou, má tiež tendenciu prehnane premýšľať o veciach a robiť si starosti.

Neurotizmus je charakterizovaný negatívnym myslením v rôznych oblastiach. Dlho sa predpokladalo, že neurotickí ľudia majú zvýšené vnímanie hrozby. To však nie je celkom pravda, vysvetľuje Adam Perkins, prvý autor štúdie:

„...je dosť ťažké vysvetliť neurotizmus z hľadiska vnímania zväčšenej hrozby, pretože ľudia s vysokým skóre sa často cítia nešťastní v situáciách, keď žiadna hrozba neexistuje. Druhým problémom je, že v literatúre sa uvádza, že skóre neurotizmu pozitívne koreluje s kreativitou; a prečo by vám váš skreslený pohľad na objekty hrozby mal pomôcť prichádzať s novými nápadmi?“

Neurovedci si však všimli, že neurotickí ľudia majú vysokú aktivitu v časti mediálneho prefrontálneho kortexu. Táto oblasť je dôležitá aj pre vytváranie vlastným myšlienok. Adam Perkins povedal:

„Napadlo mi, že ak máte náhodou prevahu negatívnych myšlienok, ktoré si sami vygenerujete kvôli vysokej úrovni spontánnej aktivity v častiach mediálneho prefrontálneho kortexu, ktoré riadia vedomé vnímanie hrozby, a máte tiež tendenciu prepadať panike skôr ako priemerní ľudia, kvôli mimoriadne vysokej reaktivite v bazolaterálnych jadrách amygdale, potom to znamená, že môžete zažiť intenzívne negatívne emócie, aj keď neexistuje žiadna hrozba. To by mohlo znamenať, že zo špecifických nervových dôvodov majú ľudia s vysokým skóre v oblasti neurotizmu vysoko aktívnu predstavivosť, ktorá funguje ako vstavaný generátor hrozieb.“