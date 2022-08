Strava verzus lieky: Vedci zistili, čo dokáže lepšie bojovať s cukrovkou a kardiovaskulárnymi choroba

To, čo jete, má väčší vplyv na vaše zdravie a starnutie ako akýkoľvek silný liek, tvrdí výskum publikovaný v odbornom žurnále Cell Metabolism . Živiny obsiahnuté v potravinách sú najlepším liekom na prevenciu alebo liečbu mnohých stavov, ako je cukrovka, srdcové choroby a mŕtvica.

Výskum zistil, že zloženie stravy vrátane kalorického príjmu a makroživín môže spomaliť starnutie a metabolické poruchy účinnejšie ako populárne lieky proti starnutiu, ako je metformín, rapamycín a resveratrol.

Štúdia vykonaná na myšiach ukázala ochranný účinok stravy a jej obsah tuku, uhľohydrátov a bielkovín proti imunitnej dysfunkcii, starnutiu, srdcovým chorobám, metabolickému syndrómu (vysoký krvný tlak, obezita a cukrovka 2. typu). Spoluautor štúdie Stephen Simpson povedal:

"Bolo vynaložené obrovské úsilie na objavenie liekov zameraných na zlepšenie metabolického zdravia a starnutia bez potreby zmeny stravy. Strava je silný liek. V súčasnosti sa však lieky podávajú bez ohľadu na to, či a ako môžu interagovať so zložením našej stravy – aj keď sú tieto lieky navrhnuté tak, aby pôsobili rovnakým spôsobom a na rovnakých signálnych dráhach ako strava.“

Na porovnanie a zistenie interakcie medzi stravou a liekmi výskumníci použili 40 diétnych liečebných postupov. Každá liečba obsahovala rôzne množstvá kalórií, tuku, sacharidov, bielkovín a obsahu liečiv (metformín, rapamycín, resveratrol). Simpson povedal:

„Zistili sme, že zloženie stravy má oveľa silnejší účinok ako lieky, ktoré do značnej miery tlmia reakcie na stravu, namiesto toho, aby ich pretvárali. Vzhľadom na to, že ľudia zdieľajú v podstate rovnaké dráhy signalizácie živín ako myši, výskum naznačuje, že ľudia by mali väčší úžitok zo zmeny stravy na zlepšenie metabolického zdravia, než z užívania liekov, ktoré sme študovali.“