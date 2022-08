ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečný vlasový výrobok, mlieko a toaletné vody

Ide o výrobok na ošetrenie poškodených vlasov, masážne mlieko a toaletné vody. Do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili kontrolné orgány v Litve, Rakúsku a v Českej republike. TASR o tom informovala Zuzana Soukupová z odboru komunikácie ÚVZ SR.

Nebezpečný môže byť výrobok na ošetrenie poškodených vlasov s názvom Olaplex Hair Perfector No. 3 značky Olaplex pochádzajúci zo Spojených štátov amerických. Podľa zoznamu zložiek sa v ňom nachádza látka butylphenyl methylpropional, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

ÚVZ upozorňuje aj na masážne mlieko s názvom ALOE Heat Lotion od značky Forever, ktoré takisto pochádza zo Spojených štátov amerických. Vo výrobku zistili prekročenú koncentráciu látky salicylic acid methyl ester, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Kyselina salicylová aplikovaná na pokožku môže podľa ÚVZ spôsobiť chemické popáleniny.

Úrad varuje aj pred trojicou toaletných vôd. Ide o výrobok s názvom BLEU FIZZ POUR HOMME Shirley May DELUXE s neuvedenou značkou, ktorý pochádza zo Spojených arabských emirátov.

Ďalšou nebezpečnou toaletnou vodou môže byť PREDATOR PARIS FOR MEN značky Parfumy Stic, ktorá pochádza z Francúzska, a tiež výrobok LOVE STAR POUR FEMME/Shirley May DELUXE značky Shirley May DELUXE zo Spojených arabských emirátov.

Toaletné vody majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku butylphenyl methylpropional, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.