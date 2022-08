Video: Rusi predviedli nového bojového robota. Ukázalo sa, že je to čínska hračka

Na vojensko-priemyselnej výstave Armija 2022 v Moskve bol predstavený robotický pes s protitankovým granátometom. Vývojári zo spoločnosti Intelekt Mašin z Petrohradu uviedli, že robotický pes komplex M-81 dokáže strieľať, prepravovať zbrane, možno ho použiť na prieskum, prechod medzi sutinami a dodávky liekov. O robotovi informovala ruská tlačová agentúra RIA Novosti.

Napriek tomu, že ho zabalili do čiernej látky, bolo zjavné, že v skutočnosti ide o čínskeho spoločníka do domácnosti, informuje ruský magazín Insider . Nevie strieľať, môže chodiť po ulici len za slnečného počasia, vydrží nabitý maximálne pár hodín a je ľahké ho hacknúť.

Ide o model robota Go1 od čínskej spoločnosti Unitree Robotics. Charakteristický osemuholník tvar hlavy a vzhľad predných kamier je možné vidieť cez látkový obal. Takýto robot je na stránke výrobcu predávaný v dvoch konfiguráciách. Je na trhu už viac ako rok a kúpiť si ho môže každý aj z čínskeho obchodu AliExpress , kde zaň zaplatíte okolo 3300 eur za nižší model Go1 air a 4300 eur za Go1 Pro.

Špecifikácie uvádzajú, že unesie zaťaženie až 3 kg a dosiahne rýchlosť až 17 km/h a vydrží nabitý až 4 hodiny. Podľa recenzií zákazníkov však v skutočnosti v závislosti od prevádzkového režimu zvyčajne funguje od 30 minút do niekoľkých hodín a jeho maximálna rýchlosť nepresahuje 4-5 km / h.

Hackeri zistili, že robot má slabinu, ktorá umožňuje zachytiť jeho signál a znehybniť robota pomocou univerzálneho diaľkového ovládača Flipper Zero vyvinutého ruskými amatérskymi inžiniermi.

Good news! Remember that robot dog you saw with a gun!? It was made by @UnitreeRobotics. Seems all you need to dump it in the dirt is @flipper_zero. The PDB has a 433mhz backdoor. No need for @gnuradio! https://t.co/xjDepcGYe2 cc/ @UnitreeRobot007 @IrvingRobotics @shunweicapital pic.twitter.com/6PJHjcsgJL