Video: Pri zrážke autobusu s cisternou zahynulo 20 ľudí

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri utorkovej dopravnej nehode na východe Pakistanu, keď autobus vrazil do cisternového vozidla a následne sa vznietil. TASR správu prevzala z agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie miestnej polície a záchranných zložiek.

Incident sa odohral krátko pred svitaním v provincii Pandžáb. Autobus mal namierené z mesta Láhaur do prístavného mesta Karáči. Podľa jedného miestneho predstaviteľa nehodu spôsobila nedbalosť vodiča autobusu, ktorý pri zrážke tiež prišiel o život.

Najmenej šesť osôb sa nachádza v kritickom stave v nemocnici. Telá niektorých obetí boli spálené do takej miery, že na ich identifikáciu bude potrebné vykonať testy DNA.

At least 20 people were killed and six others were injured when a passenger coach hit an oil tanker and caught fire on Multan-Sukkur motorway near Jalal Pur Pirwala Interchange on Tuesday, Aaj News reported.https://t.co/wW45ANK5Ox #BusTankerCollision #MultanSukkurMotorway pic.twitter.com/krCvc9dpHV