​Video: Lekárov zaskočil predmet v mužovom bruchu. Toto z neho vylovili

Nemenovaný Ind zo štátu Uttarpradéš sa niekoľko dní sťažoval na bolesti brucha, ktoré ho napokon priviedli až do nemocnice. Keďže jeho problém nevyriešili žiadne ústne podávané lieky, lekári ho poslali na röntgenové vyšetrenie.

Snímky z röntgenu mnohých prekvapili. V mužovom bruchu sa totiž nachádzal väčší predmet pripomínajúci pohár. Pacienta preto okamžite poslali do operačnej sály, kde mu predmet chirurgicky odstránili.

Lekári na sále netajili prekvapenie, keď pacientovi z brušnej dutiny skutočne vyoperovali kovový pohár o veľkosti ruky. Zákrok bol zaznamenaný na video, v ktorom lekár do kamery ukazuje vylovený kúsok.

Pacient sa z operácie zotavil bez väčších ťažkostí. Podľa lekárov sa pohár dostal do mužových útrob po vsunutí do konečníka. Muž údajne lekárom prezradil, že k incidentu došlo v jednu noc, keď sa opil s tromi neznámymi osobami, ktoré mu pravdepodobne vsunuli pohár do análneho otvoru.