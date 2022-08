Linhart: O žiadnom obvinení neviem a je absurdné, aby som sa to dozvedal z médií

Poslanec to vyhlásil v reakcii na jeho obvinenie z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania.

„Vyšetrovateľ, ktorý sa mi dnes mstí, ma mal pôvodne zastupovať v mnou podanom trestnom oznámení, ktoré som podal za diskreditačnú kampaň vedenú proti mojej osobe. Toto vyšetrovanie tento vyšetrovateľ zmaril, a preto dnes žalujem štát,“ uviedol poslanec.

Linhart naďalej tvrdí, že policajt ho mal aj fyzicky napadnúť, za čo ho disciplinárne potrestala policajná inšpekcia. „Preto ma teraz šokuje, že som bol vraj obvinený na základe nejakého trestného oznámenia, vykonštruovaného týmto policajtom,“ skonštatoval Linhart. Ako zdôraznil, v tomto prípade ide o zneužitie právomoci verejného činiteľa a o jeho osobnú pomstu. „Budem zvažovať právne kroky za účelové poškodzovanie môjho dobrého mena,“ doplnil.

Poslanec v októbri 2020 zverejnil status na sociálnej sieti, kde obvinil z napadnutia policajta za to, že ho upozornil na chýbajúce rúško. Linhart na neho podal trestné oznámenie, ktorým sa zaoberal Úrad inšpekčnej služby. Rezort vnútra potvrdil, že vo veci nebola naplnená skutková podstata trestného činu. Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo voči policajtovi vedené disciplinárne konanie. Policajt následne podal na poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie.

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár sa nechce do prípadu starať. „Myslím si, že je to zlá vizitka pre slovenskú politiku, ale platí to paušálne pre všetky politické strany,“ uviedol.