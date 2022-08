Varovanie pre miliardy Android používateľov: Toto nastavenie si v telefóne zapnite!

Kybernetické útoky prichádzajú v čoraz rafinovanejšej podobe. Škodlivé aplikácie, správy či stránky útočníci využívajú na to, aby sa dosali k vašim citlivým údajom. Vždy je tak dôležité si premyslieť, čo otvoríte, kam kliknete a čo si stiahnete.

Okrem toho ale aj vo vašom Android telefóne existujú nastavenia a možnosti, ktoré vám pomáhajú s ochranou. Jednou z tých najzákladnejších možností ochrany je Google Play Protect, teda ochrana vášho telefónu pred škodlivými aplikáciami. Niektoré z výhod zahŕňajú skenovanie všetkých aplikácií zo služby Google Play pred ich stiahnutím. Dokonca deaktivuje alebo odstráni škodlivé aplikácie z vášho zariadenia, ak nájde niečo nebezpečné.

Táto služba je poskytovaná zadarmo a je už súčasťou vášho telefónu s operačným systémom Android. Dôležité ale je, aby bola zapnutá. V predvolených nastaveniach zapnutá vždy je, ale možno ste si ju niekedy vy alebo niekto iný vypli. Preto je dôležité si ju skontrolovať a prípadne aj zapnúť.

Postup na to je jednoduchý. Nájdite si v telefóne aplikáciu pre Obchod Google Play a otvore ju. Následne kliknite na svoj profilový obrázok v pravom hornom rohu. Zobrazí sa vám menu ponuka s výpisom možností. V rámci nej vyberte položku Play Protect. To vám zobrazí celú ponuku Play Protect vrátane nájdených škodlivých aplikácií, odstránených povolení a nedávno kontrolovaných aplikácií. Ak chcete, môžete vykonať aj vlastnú kontrolu. Kliknutím na ozubené koliesko v pravom hornom rohu zase otvoríte nastavenia Play Protect. Tam môžete zapnúť alebo vypnúť kontrolu aplikácií a rovnako zapnúť alebo vypnúť detekciu škodlivých aplikácií. Ak chcete byť chránení, tieto dve nastavenia by ste mali mať zapnuté.