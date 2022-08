Charita aj tento rok zbiera školské potreby pre deti

Trinásty ročník vyhlásila Slovenská katolícka charita (SKCH) a potrvá do polovice septembra. TASR o tom informovala manažérka oddelenia komunikácie SKCH Monika Molnárová.

„Očakávame, že o školské pomôcky bude tento rok väčší záujem, navyše, nás už s prosbou o pomoc kontaktujú aj odídenci z Ukrajiny, ktorých deti budú na Slovensku chodiť do škôl,“ uviedla Molnárová.

Charita okrem nových školských potrieb prijíma aj stále funkčné používané pomôcky akéhokoľvek druhu. Podľa charity býva veľký dopyt aj po telocvičných úboroch, teniskách či prezuvkách. Zbiera sa tiež počítačová technika, tablety alebo mobily. Ľudia môžu pomôcky odovzdať na viac ako 100 zberných miestach po celom Slovensku, kompletný zoznam je uverejnený na stránke charitapomaha.sk.

Molnárová upozornila, že podľa ich prieskumu môže výbava pre prváka vyjsť aj na 350 eur. „Do toho sme ešte nezarátali režijné náklady, napríklad na cestovanie do školy, stravu, družinu, výlety či krúžky,“ doplnila. Vďaka darcom, ktorí sa do zbierky zapoja finančne, vie podľa nej SKCH pomôcť aj so zaplatením režijných nákladov. Minulý rok sa podarilo vyzbierať 15.000 eur, ktoré sa prerozdelilo medzi 153 detí.