So zosnulým kardinálom Tomkom sa prichádzajú rozlúčiť tisíce ľudí

Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na na sociálnej sieti. Rozlúčka pokračuje aj v pondelok.

„Davy ľudí prichádzajú od rána do košickej Katedrály sv. Alžbety vzdať úctu zosnulému kardinálovi. Zástupy čakajúcich sú okolo celej katedrály smerom na Hlavnú ulicu pred Arcibiskupsky úrad v Košiciach,“ uvádza. Pozostatky sú v dóme vystavené k verejnej úcte v pondelok do 12.00 h. Popoludní bude prenesené do Kaplnky sv. Michala.

V utorok (16. 8.) bude možné do katedrály vstúpiť a uctiť si ostatky kardinála od 7.00 do 9.00 h. Omša s pohrebnými obradmi sa v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach uskutoční o 11.00 h.

Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme.