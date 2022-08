Video: Ženu prekvapila reakcia leva na jej kolobežku

Mladá žena si odniesla zaujímavý zážitok zo zoologickej záhrady vo Wichite v americkom štáte Kansas. Keďže mala zlomenú nohu, k výbehu s levmi prišla s kolobežkou na koleno, ktorá jej pomáha pri chôdzi.

Pozrite si tiež video: Návštevníci zoo zachytili hrozivú scénu, lev nechcel pustiť zamestnanca

Žena podišla k levovi a položila si jednu ruku na sklo. Zviera ju najprv skúmalo a potom sa na ňu pokúsilo skočiť. Žena sa trochu zľakla, no potom iba so smiehcom sledovala, ako si mačkovitá šelma ľahla na zem a škriabala sklo podobne, ako to robia mačky, ktoré sa hrajú.

Video: Aj levy sú stále len veľké mačky