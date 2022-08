Toto nesmú robiť nositelia šošoviek, hrozí im slepota

Počas leta je obzvlášť dôležitá obozretnosť pri kúpaní v bazénoch a jazerách, hlavne u nositeľov kontaktných šošoviek. V jazerách sa nachádza množstvo patogénov, ktoré môžu spôsobiť zápal spojoviek, rohoviek, vredy rohovky až ťažké vnútroočné zápaly, ktoré v najhoršom prípade môžu skončiť až slepotou. Pre TASR to uviedla primárka očnej kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Nora Majtánová.

„U nositeľov kontaktných šošoviek je toto riziko vysoké, vzhľadom na to, že kontaktné šošovky uľahčujú prichytenie patogénov na štruktúry oka, preto plávanie a ponáranie sa v jazerách, ale aj v bazénoch v kontaktných šošovkách nie je vhodné,“ ozrejmila lekárka. V prípade používania kontaktných šošoviek sú z hľadiska hygieny podľa jej slov vhodnejšie jednodňové kontaktné šošovky, ktoré sa ráno do oka naložia a večer vyberú. Upozornila, že dôležitá je dôkladná hygiena rúk pred aplikáciou šošoviek do oka, ako aj pred vyberaním.

„V neposlednom rade je dôležité aj správne uskladnenie kontaktných šošoviek v prípade mesačných kontaktných šošoviek. Puzdrá na úschovu šošoviek musia byť čisté a suché, uschovávané na čistých plochách. Mesačné kontaktné šošovky treba po 30 dňoch od otvorenia vyhodiť a vymeniť za nové,“ povedala Majtánová. Vysvetlila, že pri ponáraní sa v chlórovej vode hrozí iritácia spojoviek, a tým spôsobené začervenanie očí a slzenie, preto je vhodné používať plavecké okuliare, respektíve okuliare určené na potápanie.

„Okrem samotnej vody sa do spojovkového vaku môže dostať aj drobný prach, ktorý taktiež vyvoláva iritáciu spojoviek až zápal. V takýchto prípadoch je nutné oči vypláchnuť čistou vodou, alebo umelými slzami,“ doplnila Majtánová.

V prípade dlhšieho pobytu vo vode radí používať slnečné okuliare s dostatočným UV filtrom (UV 400) a stmavením skiel (kategória 2-3) vzhľadom k tomu, že dochádza k odrazu slnečných lúčov od hladiny vody, a tým k zintenzívneniu vplyvu slnečného žiarenia na očné štruktúry. „V prípade refrakčnej vady je vhodnejšie počas pobytu vo vodných plochách používanie dioptrických slnečných okuliarov, alebo dioptrických okuliarov s fotochromatickými sklami, ktoré po prechode z interiéru do exteriéru stmavnú. V tomto prípade nie je nutné nosiť dioptrické okuliare s čírym sklom,“ uviedla Majtánová.

Ďalšou možnosťou sú podľa jej slov tiež slnečné okuliare s možnosťou vkladania dioptrického skla do rámu, alebo naopak, číre dioptrické okuliare s predsádkou na vkladanie stmaveného skla.