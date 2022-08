Video: Muž nachytal reportéra počas živého vysielania. Toto skrýval pred divákmi

Reportér BBC pobavil ľudí tým, ako sa snažil udržať v chlade počas horúcich pracovných dní. Politický redaktor Enda McClafferty sa postavil pred kameru v elegantnom modrom saku, košeli a kravate. No tí, ktorí program sledovali doma, netušili, že pritom nemá nohavice.

McClaffertyho, ktorý v tom čase prinášal správy o 18:30, nachytal obyvateľ domu, neďaleko ktorého BBC natáčalo. Po tom, čo ho zbadal z okna, vybehol na ulicu a s mobilom zachytil jeho malé tajomstvo.

Don't blame the bloke with the way the weather is at the moment



@contentbible pic.twitter.com/o80I85YdXH