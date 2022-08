Takto vplýva ovulácia a hormonálna antikoncepcia na vašu kreativitu

Počas ovulácie zvyknú ženy vytvárať viac nových nápadov v porovnaní s neplodnými fázami ich ovulačného cyklu. Také sú zistenia štúdie publikovanej v časopise Frontiers in Psychology . Zistenia prispievajú k rastúcemu počtu výskumov, ktoré naznačujú, že kreativita zohráva úlohu aj pri sexuálnom výbere.

„Vo všeobecnosti sa zaujímam o evolučnú psychológiu, pretože dokáže vysvetliť funkčnosť mnohých našich čŕt,“ povedala autorka štúdie Katarzyna Galasinska z Univerzity sociálnych a humanitných vied SWPS vo Varšave. „Ako ľudia sme si museli vyvinúť vlastnosti, ktoré nám pomohli s prežitím a reprodukciou. Týka sa to fyzických aj psychických vlastností. Môžeme ľahko usúdiť, že vlastnosti poukazujúce na zdravie a silu zodpovedajú prežitiu, ale krása nie je potrebná na prežitie. Namiesto toho môže skutočne zvýšiť našu reprodukčnú hodnotu a vďaka tomu aj všetky aspekty spojené s hodnotou nášho partnera.“

Kreativita je dôležitá pri reprodukcii

„Zdá sa, že kreativita je ontologicky starou črtou. Je definovaná ako schopnosť robiť niečo nové a užitočné, takže našim predkom pravdepodobne pomohla s prežitím. Je to však len spodná polovica tvorivosti, ktorá je spojená s riešením problémov a intelektuálnymi vlastnosťami. Všetka ostatná kreativita má silné prepojenie s krásou. A to znamená, že by to mohlo byť spojené s reprodukciou, čo by pomohlo prilákať partnerov. Ako vidíme, láska môže byť pre umelcov skutočne inšpirujúca,“ vysvetlila Galasinska. „Ak sa teda kreativita vyvinula ako signál pre partnerky, mala by sa posilniť napríklad počas plodnej fázy ovulačného cyklu u žien. A práve toto som sa snažila v štúdiách riešiť.“

Galasinska vo svojej predchádzajúcej práci zistila, že originalita ženských nápadov sa zvyšuje, keď sa zvyšuje pravdepodobnosť počatia počas ovulačného cyklu. V tejto štúdii však účastníčky hlásili prvý deň svojej poslednej menštruácie a vedci tieto informácie použili na odhad aktuálnej fázy cyklu.

V novej štúdii vedci použili spoľahlivejšie merania (testovacie súpravy na báze slín a moču) na určenie fáz menštruačného cyklu u 72 žien vo veku od 18 do 35 rokov. Účastníčky neboli tehotné, nedojčili ani neužívali hormonálnu antikoncepciu.

Účastníčky dokončili overené merania kreativity počas folikulárnej, ovulačnej a neskorej luteálnej fázy ich menštruačného cyklu. V jednom z testov boli ženy požiadané, aby uviedli čo najviac alternatívnych použití predmetu každodennej potreby. Ich nápady potom hodnotili štyria vyškolení nezávislí hodnotitelia. V inom teste im ukázali tri slová a požiadali ich, aby vymysleli štvrté slovo súvisiace so všetkými z nich.

V súlade s predchádzajúcou štúdiou výskumníci zistili, že nápady boli najoriginálnejšie počas ovulačnej fázy. Výsledky poskytujú ďalší dôkaz, že „plodnosť žien môže súvisieť s mentálnymi schopnosťami, ako je kreativita,“ povedala Galasinska pre PsyPost .

Užívanie antikoncepcie znižuje tvorivosť

Sledovanie ovulačného cyklu tak pomôže ženám pochopiť ich mentalitu. “Z tohto pohľadu by sa so všetkými látkami, ktoré menia plodnosť, malo zaobchádzať opatrne. V jednej z mojich predchádzajúcich štúdií som testovala kreativitu u žien užívajúcich antikoncepciu a nenašla som žiadne zmeny v priebehu cyklu. Navyše, originalita nápadov medzi týmito ženami bola nižšia v porovnaní so ženami, ktoré majú prirodzený cyklus,” upozornila Galasinska.

Na širšej úrovni zistenia tiež naznačujú, že „kreativita môže byť spojená s párením, čo pomáha ženám prilákať potenciálnych partnerov,“ povedala Galasinska. „Iné štúdie ukázali, že obe pohlavia oceňujú kreativitu na potenciálnom partnerovi a ja som ukázala, že to môže byť istý druh taktiky.”

Podľa Galasinskej by však boli potrebné ďalšie štúdie: „Ešte stále nepoznáme mechanizmus zvýšenej kreativity počas ovulácie. Snažila som sa hľadať vzrušenie alebo náladu ako sprostredkujúce premenné, ale nenašla som žiadne účinky. Obohacujúce by boli aj hormonálne štúdie.”