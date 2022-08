Americký herec a režisér Ben Affleck jubiluje

Odborná i laická verejnosť ocenila jeho snímky Zbohom, baby či Argo: Nebezpečný útek. Od narodenia Bena Afflecka uplynie dnes (15. augusta) 50 rokov.

Benjamin Geza Affleck-Boldt sa narodil 15. augusta 1972 v americkom meste Berkeley v štáte Kalifornia. Ako dieťa vyrastal v meste Cambridge (štát Massachusetts), kde sa spriatelil so svojím susedom a neskorším kolegom z brandže Mattom Damonom. Pár mesiacov študoval španielčinu na University of Vermont, ale zo školy napokon odišiel.

Herecké začiatky Afflecka sú spojené s reklamou. V roku 1984 sa objavil vo vzdelávacom miniseriáli The Voyage of the Mimi a zahral si aj v jeho pokračovaní The Second Voyage of the Mimi (1988). V teenagerskom veku bol tiež súčasťou filmov Ruky cudzinca (1987) či Ihrisko snov (1989).

V roku 1990 sa presťahoval do Los Angeles a vzdelával sa v oblasti blízkovýchodných štúdii na Occidental College, no školu opäť opustil a rozhodol sa naplno venovať umeleckej kariére.

Menšiu rolu získal v snímke o dospievaní Omámení a zmätení (1993). Režisér Kevin Smith mu dal príležitosť v komédii Flákači (1995) a ten istý filmový tvorca ho obsadil aj do filmu Hľadám Amy (1997), v ktorom herec stvárnil zamilovaného mladíka.

Výrazný úspech však Ben Affleck dosiahol v spolupráci s Mattom Damonom pri tvorbe scenára k psychologickej dráme Dobrý Will Hunting (1997) o geniálnom matematikovi. Za film získali Oscara v kategórii najlepší pôvodný scenár a zahrali si v ňom po boku Robina Williamsa, ktorý si za svoj výkon odniesol rovnakú sošku.

V 90. rokoch minulého storočia si Affleck tiež zahral jedného zo záchrancov planéty Zem v akčnej dráme Armageddon (1998), v ktorej zahviezdil aj Bruce Willis. Diváci mohli Afflecka vidieť aj v romantickom dobovom filme Zamilovaný Shakespeare (1998) a spolu s Mattom Damonom ako padlí anjeli nechýbali v komédii Dogma (1999) opäť v réžii Kevina Smitha.

V roku 2001 herec vo vojnovej dráme Pearl Harbor zosobnil amerického pilota bojujúceho po boku Britov v druhej svetovej vojne a o rok neskôr stelesnil agenta CIA v thrilleri Najhoršie obavy, ktorý vznikol na základe špionážneho bestselleru Toma Clancyho. Spolu s Jennifer Garnerovou účinkovali vo filmovej adaptácii populárnej komiksovej série Daredevil: Obhajca nevinných (2003).

Z ďalších známych filmov, v ktorých si zahral možno spomenúť Hollywoodland (2006), Nie je z teba až tak paf (2009), Na odstrel (2009), K zázraku (2012) alebo Stratené dievča (2014). Do kože superhrdinu Batmana sa prevtelil vo filmoch Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti (2016), Liga spravodlivých (2017) či Liga spravodlivých Zacka Snydera (2021) a ako matematický génius sa predstavil v snímke Účtovník (2016).

Filmografiu herca dopĺňa snímka Cesta späť (2020), v ktorej sa z alkoholika stane basketbalovým trénerom a po boku Matta Damona ho možno vidieť v historickom filme Posledný súboj (2021). Spolu s Damonom v poslednej spomenutej snímke nielen účinkovali, ale s Nicole Holofcenerovou spolupracovali aj na scenári.

Ben Affleck však zaujal aj svojou režisérkou prácou. V roku 2007 debutoval svojim filmom Zbohom, baby. Kriminálna dráma o pátraní dvoch bostonských detektívov po nezvestnom dievčati zožala úspech aj u kritiky. Jednu z hlavných úloh zveril svojmu bratovi a v súčasnosti oscarovému hercovi Caseymu Affleckovi.

Kriminálnu zápletku má aj jeho ďalší film Mesto (2010), v ktorom si Ben Affleck aj zahral. V roku 2013 si odniesol Oscara za najlepší film roka Argo: Nebezpečný útek (2012). V thrilleri sa opäť predstavil za aj pred kamerou. Rovnaké pozície si vyskúšal aj v krimidráme Pod rúškom noci (2016).

Herec, režisér, scenárista a producent Ben Affleck sa minulý mesiac po druhýkrát oženil. Jeho manželkou sa stala slávna latino diva Jennifer Lopez. Predtým tvoril pár s herečkou Jennifer Garnerovou.