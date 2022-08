Fototyp pokožky sa nezmení, treba ho rešpektovať a pred slnkom sa chrániť

Upozorňuje na to dermatovenerologička z Národného onkologického ústavu (NOÚ) Zuzana Zelenayová. Zraniteľnejšiu pokožku voči slnku majú ľudia s fototypom I, II a mladí do 18 rokov.

„Na slnečné poškodenie sú citlivejšie pigmentom menej chránené typy ľudí s fototypom I a II. Deti a adolescenti do 18 rokov sa automaticky zraniteľnosťou kože voči UV žiareniu radia do I fototypu nezávisle od množstva pigmentu v koži,“ priblížila Zelenayová pre TASR.

Podľa množstva pigmentu v pleti existuje päť typov pokožky. Prvý je charakteristický pre ľudí s veľmi svetlou kožou, ryšavými vlasmi a pehami. „Fototyp I nikdy nespigmentuje, kožný pobyt na slnku mu spôsobí vážne poškodenie kože,“ varuje odborníčka. Fototyp II je bežný u ľudí so svetlou kožou aj vlasmi. Niekedy slabo pigmentuje, ale vždy sa opáli do červena. Pri fototype III je koža stredne svetlá, niekedy sa opáli do červena, zriedkavo sa spáli a vždy pigmentuje. Veľmi dobre pigmentuje a nikdy sa nespáli fototyp IV, majú ho ľudia s tmavou kožou aj vlasmi. Pri fototype V je podľa odborníčky koža vysoko pigmentovaná.

Na základe fototypu by sa ľudia mali v lete chrániť pred slnečným žiarením. „Najnebezpečnejšie je spálenie pokožky, a to hlavne v detskom veku,“ podotkla Zelenayová. Dodala, že spálenie pokožky ju poškodzuje a časom môže viesť aj k rakovine. „Všeobecne UV žiarenie sa považuje za komplexný karcinogén. Spôsobuje totiž zmeny expresie génov, chromozómové abnormality a potláča imunitu. V 95-percentách je rakovina kože spôsobená práve nadmerným UV žiarením,“ vysvetlila.

V rámci ochrany pred slnečným žiarením odborníčka odporúča nevystavovať sa na priamom slnku a skôr vyhľadávať tieň, radí tiež nosiť vhodné oblečenie a slnečné okuliare. Pripomína aj používanie prípravkov s obsahom UV filtra.