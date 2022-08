Trik, vďaka ktorému pri cestovaní nikdy nestratíte batožinu

Balíte sa na dovolenku, no okrem nadšenia vás trochu nahlodáva aj neistota, či vám na letisku nestratia batožinu. Stáva sa to relatívne bežne, aj keď málokedy je batožina skutočne stratená. Väčšinou sa k nej nakoniec dostanete, ale potrvá to, keďže napríklad skončila na inom letisku. Ale ak sa vám to stane, predstavuje to zbytočný stres, ktorý na dovolenke rozhodne zažívať nechcete. Musíte si to všetko vybavovať a následne spoločnosť preverí, kde sa vaša batožina mohla stratiť.

Teraz tu je ale jeden malý technologický pomocník, vďaka ktorému budete vždy vedieť, kde je vaša batožina. Možno ste sa už aj vy stretli s niektorým z lokalizačných čipov. Medzi tie najznámejšie patria AirTagy od spoločnosti Apple a SmartTagy od kórejského Samsungu. Sú to drobné bezdrôtové zariadenia, ktoré slúžia na lokalizáciu, signalizáciu, nájdenie polohy a ďalšie činnosti. Užitočné sú napríklad vtedy, keď strácate kľúče. Jednoducho takýto čip umiestnite na kľúče a vždy budete vedieť, kde sú.

Na snímke Apple AirTag, Foto: dreii/Shutterstock.com

TikTokerka Julianna Astrid ale prišla na ďalšiu možnosť ich využitia. Na video platforme TikTok zverejnila video, ktoré si rýchlo získalo státisíce divákov. V ňom jednoducho ukázala, ako takýto lokalizačný čip schovala do svojej batožiny a následne už má informácie o jej polohe. Ihneď na to reagovali aj používatelia na tejto sociálnej sieti, ktorí za radu nielen ďakovali, ale podelili sa aj o svoje príhody. Niekto napríklad napísal komentár, v ktorom sa pochválil, že letecká spoločnosť stratila jeho batožinu, ale takto ju on pomohol nájsť im.

Ak si teda počas svojho cestovania chcete byť istí, že si aj stratenú batožinu sami hravo nájdete, táto drobná pomôcka vám to umožní. Výhodou týchto čipov je, že nie sú drahé a fungujú s operačnými systémami Android aj iOS.