Výpadok učiteľov eviduje i Branislav Gröhling, chýbajú aj pedagógovia na prvom stupni

Najmenej ich bolo v Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa údajov zverejnených na portáli chýbali najmä učitelia na druhom stupni základných škôl, pedagógovia stredných škôl a materských škôl, za nimi nasledujú učitelia prvého stupňa základných škôl a vychovávatelia.

O pár dní neskôr, v nedeľu, bol zverejnený približne rovnaký počet pracovných ponúk, presahoval tesne 1250. Počas týždňa sa tento stav výrazne nemenil, zväčša klesol len o pár ponúk na prácu v školstve. Rovnako najviac ponúk v nedeľu bolo v Bratislavskom kraji, najmenej v Prešovskom a Žilinskom kraji. Situácia sa nezmenila, chýbajú najmä učitelia druhého stupňa, stredných a materských škôl.

Minister školstva poznamenal, že evidujú chýbajúcich učiteľov predmetov, ako sú matematika, fyzika, informatika, chémia, cudzie jazyky, ale aj učiteľov vyučujúcich na prvom stupni základných škôl. „Je to veľký problém. Pretože to nie je dobré pre vývin a vzdelávanie dieťaťa, aby sa menili učitelia v rámci prvého stupňa takým výrazným spôsobom, ako by to aj mohlo nastať, a to niekoľkokrát v priebehu roka,“ povedal minister školstva.

„My sme navrhovali stabilizačný príspevok, ktorý máme odpilotovaný z minulého kalendárneho roka od septembra do decembra,“ poukázal šéf rezortu školstva. Podľa jeho slov pripadá na každého jedného učiteľa 50 eur. Táto suma by mala prísť riaditeľovi školy, a ten si tieto financie prerozdelí a dá ich jednotlivým učiteľom. „Je to pripravené aj zákonne, aj mechanizmus vyplácania, máme to otestované. Predpokladali sme, že celý tento rok pôjdeme s týmito stabilizačnými príspevkami. Teraz opätovne o ne žiadame, aby sme ich mohli dávať od septembra a pokračovať na budúci kalendárny rok,“ dodal minister školstva. Zároveň verí, že sa to od septembra podarí.

V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP), ktorý zverejnili koncom mája.