Poľsko plánuje obmedziť vydávanie víz ruským občanom

„Poľsko pracuje na koncepcii, ktorá umožní nevydávať víza Rusom,“ povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Piotr Wawrzyk v nedeľu pre agentúru PAP. Rozhodnutie podľa neho padne v najbližších týždňoch.

K novým opatreniam EÚ voči Rusku by podľa Wawrzyka mohlo patriť pozastavenie platnosti zmluvy o zjednodušenom vydávaní víz pre ruských občanov. „Proti tomu sú však veľké členské štáty vrátane Nemecka, Francúzska a Holandska,“ povedal Wawrzyk. Dodal, že Poľsko rokuje s ostatnými členskými krajinami a zistilo, že okrem troch pobaltských štátov sa s jeho názorom stotožňujú aj Slovensko a Česko.

Nemecko a tiež Európska komisia odmietajú zastavenie vydávania turistických víz pre Rusov.

Estónska vláda v uplynulom týždni rozhodla, že ruskí občania nebudú môcť od 18. augusta vstupovať do krajiny so schengenskými vízami vydanými Estónskom. Výnimkou budú Rusi, ktorí žijú v Estónsku alebo idú navštíviť príbuzných. Vstupovať do krajiny budú môcť aj ruskí občania s vízami vystavenými inými členskými štátmi EÚ.

Lotyšsko zastavilo vydávanie víz Rusom na neurčitý čas. Lotyšské veľvyslanectvo v Moskve prijíma žiadosti o víza len od ruských občanov, ktorí sa chcú zúčastniť na pohrebe blízkeho príbuzného v Lotyšsku.