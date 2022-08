Salman Rushdie už nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu a je schopný rozprávať

Počas Rushdieho prednášky v piatok v New Yorku vybehol na pódium muž a bodol ho do krku a do trupu. Spisovateľ utrpel ťažké zranenia, následne bol prevezený do nemocnice a podstúpil operačný zákrok. Wylie v sobotu vyhlásil, že Rushdie zrejme príde o oko, má pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň.

Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Predstavitelia USA v sobotu informovali, že Matara obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa. Ten sa však na súde vyhlásil za nevinného.

Útok na Rushdieho odsúdili viaceré osobnosti politického a kultúrneho života – americký prezident Joe Biden, šéf európskej diplomacie Josep Borrell, britský premiér Boris Johnson, spisovateľ Stephen King či autorka knižnej série o Harrym Potterovi J.K. Rowlingová.

Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov.

Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Rúholláh Músaví Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Rushdie sa tak musí od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.