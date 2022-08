Až 60.000 ľudí sa zúčastnilo na sprievode hrdosti Prague Pride

Počet odhadla polícia. Akciu sprevádzala hudba, tanec a nadšené prejavy, informovali stanica Českého rozhlasu Radio Prague International či portál Novinky.cz.

Sprievod so všadeprítomnými dúhovými vlajkami prešiel centrom Prahy a za tónov živej hudby dorazil na Letnú (Letenskú pláň). Tam účastníkov čakal program až do večera. Vystúpili viacerí speváci a skupiny, napríklad Tom Auspaul, Girli alebo kapela We Are Domi.

Vlajka s farbami dúhy je už všeobecne známy a prijímaný symbol LGBT hnutí.

Dúhový sprievod ľudí, ktorí takto vyjadrujú toleranciu a podporu sexuálnym menšinám a ich právu na sebaurčenie, je vrcholom týždňového festivalu hrdosti lesbičiek, gejov, bisexuálov, trans- a queer ľudí (LGBT+) v Prahe. Festival Prague Pride sa končí v nedeľu.