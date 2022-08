Boris Kollár: Národ, ktorý si nepripomína históriu, nemá budúcnosť

Ako uviedol, je veľmi dôležité, aby sme si takéto udalosti pripomínali. Mnoho ľudí z mladej generácie podľa neho nevie, čo sa v Kališti udialo. „Keď si to nebudeme pripomínať my, tak sa o to mládež ani nebude zaujímať. A nebude si vážiť našu históriu,“ zdôraznil.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v sobotu pripomenul, že Kalište je miestom nesmierneho hrdinstva v srdci Slovenska. „Občania obce položili vlastný život, postavili sa zlu,“ podotkol s tým, že v súčasnosti je podľa jeho slov túžba po mieri omnoho bytostnejšia. „Práve preto, že vidíme vojnu u našich susedov na Ukrajine,“ konštatoval.

Z rezortu obrany prišiel vzdať hold všetkým obetiam aj generálny tajomník Ministerstva obrany SR Peter Kozák. „Kalište bolo dôležitým centrom odboja, dnes je tichým pomníkom hrdinov, ktorí napriek nebezpečenstvu stáli v rozhodujúcich chvíľach na strane slobody a demokracie. Zanechali nám tak dôležitý vzor odhodlania bojovať za hodnoty,“ uviedol.

Hovorkyňa dodala, že zo 42 domov v obci Kalište zostalo po útoku nacistov šesť. Obec tak zanikla. Od roku 1961 je národnou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. „Pre Múzeum SNP je veľkou výzvou najmä historický výskum udalostí na Kališti. Ani dnes presne nevieme, kto konkrétne je zodpovedný za tieto smutné udalosti z marca 1945,“ uzavrel riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.