Pokračuje rozlúčka so zosnulým Jozefom Tomkom, popoludní ho prevezú do Košíc

„Kardinál počas svojho života viackrát navštívil túto katedrálu. Bola to vždy radosť, česť, povzbudenie. Dnes máme tiež česť, že môžeme si uctiť jeho telesné pozostatky po skončení pozemského života. Robíme to s myšlienkami vďačnosti za dar jeho života a zároveň aj so slovami modlitby, prosíme o večné šťastie preňho,“ povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Pozostatky sú vystavené pred hlavným oltárom.

Na miesto je povolené priniesť aj kytice či vence, Bratislavská arcidiecéza však predovšetkým odporúča priniesť „duchovné kytice“ vo forme modlitieb a prosieb o večné šťastie kardinála v nebeskom domove, ako aj obetovanie osobnej účasti na svätej omši a svätom prijímaní. Svätá omša bude o 12.00 h, celebrovať ju bude Zvolenský.

„Keďže kardinál bol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, veriaci môžu podľa vlastného uváženia podporiť niektorú z katolíckych misií vo svete. Priamo v katedrále osobitná zbierka nebude,“ uviedla Bratislavská arcidiecéza. Vedľa rakvy v katedrále, do ktorej prišlo už počas piatka (12. 8.) niekoľko stoviek ľudí, sa nachádza kondolenčné kniha.

Z Bratislavy prevezú v sobotu popoludní pozostatky kardinála do Košíc. Ich prinesenie je naplánované na 19.00 h. V nedeľu 14. augusta o 16.00 h ich vystavia k verejnej úcte v tichej modlitbe v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Vystavené budú do 21.00 h, keď ich presunú do Kaplnky sv. Michala. V pondelok 15. augusta ich vystavia v čase od 9.00 do 12.00 h v katedrále.

Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomko bude pochovaný v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.

Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky).