Využívanie verejnej wifi siete pri práci počas dovolenky v zahraničí prináša riziká

Upozornil, že každé zariadenie môže byť cez takúto sieť napadnuté vírusom alebo malvérom. „Vaša komunikácia s okolitým svetom môže byť odpočúvaná alebo ju môže niekto sledovať. Na verejnej wifi sieti môže byť v rovnakom čase pripojený aj záškodník,“ vysvetlil Gajdošech. Dodal, že na zariadení môže byť tiež spustený softvér pre nonstop odpočúvanie internetovej komunikácie.

Wifi siete v apartmánoch či dovolenkových domoch sú podľa neho o niečo lepšie ako tie v hoteloch, pretože štandardne sú zaheslované. Aj tam však vidí riziko, pretože heslá bývajú podľa jeho slov známe, majú k nim prístup všetci hostia a prenajímatelia ich nemenia veľmi často.

Za predpokladu dodržania určitých pravidiel však podľa Gajdošecha môžu byť aktivity zo zariadení pripojených do verejnej wifi siete bezpečné. Každé zariadenie by podľa neho malo mať pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér a užívateľ by mal byť vždy pripojený pomocou takzvanej virtuálnej privátnej siete. Na zariadení by mal byť aktívny firewall, ktorý blokuje alebo povoľuje sieťové prenosy.

„Pri práci na webe by ste mali využívať iba šifrované pripojenie, teda také, ktorého adresa sa začína na https, nie http. Ak je to možné, na zariadení si vypnite zdieľanie súborov. A na záver, ak sieť práve nevyužívate, wifi vypnite,“ doplnil odborník.

Radí tiež na dovolenke pamätať, že na verejnej wifi je veľmi nerozumné pristupovať do bankovej aplikácie alebo cez jej webový prehliadač. „Ak ste pozabudli doma zrealizovať nejaké prevody, v zahraničí na to radšej odporúčam minúť trochu dát od mobilného operátora. Tam je bezpečnosť spravidla na vysokej úrovni,“ uzavrel Gajdošech.