Ako správne vyčistiť vaše ohnisko či gril

Mnohí z vás pravdepodobne často vyťahujú grily alebo sadajú k ohniskám, aby si spríjemnili dni či večery so svojimi priateľmi nejakým dobrým jedlom a posedením vonku na čerstvom vzduchu. Aby vám však váš gril či ohnisko dobre slúžili aj po dlhých rokoch, musíte sa o ne dobre starať. To znamená, že ich po grilovaní alebo opekaní nesmiete nechať tak, ale musíte ich očistiť. Niekoľko jednoduchých trikov pomôže k tomu, aby vám gril alebo ohnisko dobre slúžili aj mnoho ďalších rokov.

Grily a ohniská sú vyrobené z veľkého množstva rôznych materiálov, najznámejšie sú oceľové, liatinové, medené alebo kamenné. Niektoré kroky sa pri čistení líšia, iné sú podobné. Hlavné ale je, aby ste ich čistili studené. Po grilovaní a opekaní teda najskôr počkajte, kým vychladnú. Až po tom sa pustite do čistenia. Bez ohľadu na to, aký typ ohniska si vyberiete, bude potrebné ho pravidelne čistiť, aby zostalo bezpečné a v dobrom stave. Ak čistenie zanedbáte, usadíte sa tam mastnota, popol, prach a môže vám začať hrdzavieť.

Na čistenie oceľového ohniska je najlepšou metódou horúca mydlová voda, aby ste predišli poškodeniu hladkého povrchu. Keď je oceľ studená, odstráňte všetok popol alebo nečistoty pomocou prachovej nádoby a kefy. Potom naplňte veľké vedro horúcou mydlovou vodou a použite jemnú handričku alebo utierku. Vyžmýkajte utierku a pomaly čistite ohnisko či gril. Možno budete musieť medzitým handričku opláchnuť, aby ste zabránili šíreniu popola. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha, aby ste odhalili čistú jamku. Po vystavení poveternostným vplyvom sa časom vyvinie hrdza, ale takto aspoň chránite vnútornú vrstvu korózii odolnej ocele.

Ocot je najlepším prírodným čistidlom na väčšinu ohnísk a grilov, najmä ak sa snažíte odstrániť škvrny od uhlia. Zmiešajte rovnaký pomer bieleho octu a vody vo vedre a vydrhnite špinu kefou s tvrdými štetinami. Pri liatinových prvkoch možno budete musieť nanovo natrieť a utesniť povrch, aby ste predišli hrdzi. Toto platí hlavne pri kamenných ohniskách.

Medené ohniská si vyžadujú detailnejšie viacstupňové čistenie. Po odstránení popola a nečistôt opláchnite celé ohnisko či gril hadicou, aby ste odstránili pretrvávajúcu špinu. Na čistenie použite mäkkú handričku s veľkým množstvom horúcej mydlovej vody a nechajte uschnúť. Pre väčší lesk následne použite čistú handričku z mikrovlákien na vyleštenie suchého povrchu krúživými pohybmi.

A čo pri čistení robiť s popolom? Po úplnom vychladnutí môžete drevený popol zlikvidovať vo vašej záhrade. Po vybratí z ohniska ho vždy umiestnite do tepelne odolnej nádoby a vyčkajte týždeň, kým ho prenesiete do záhrady. Potom ho presypte napríklad do kompostéra. Jeho použitie v rámci kompostu funguje na vyváženie pôdy, keď sa stáva hnojivom, pridáva živiny do pôdy a odrádza bežných škodcov, ako sú slimáky a sliziaky. Drevený popol je recyklovateľný s odpadom zo záhrady, hoci popol z uhlia nie a mal by sa likvidovať ako bežný odpad.