Počas hokejového tréningu zomrel 14-ročný chlapec

Mladý hokejista tímu SKA Petrohrad zomrel po zásahu pukom do hrude. K tragédii prišlo na tréningu. Klub SKA vyjadril hlbokú sústrasť rodičom, príbuzným a priateľom Vsevoloda Malkova.

Pri jednom z cvikov zasiahol vystrelený puk od obrancu priamo hrudník 14-ročného hráča do oblasti srdca. Tímový lekár hokejistovi okamžite pomáhal a privolal záchranku, ktorá vykonala resuscitáciu. Srdce mladého hokejistu sa podarilo naštartovať, previezli ho do nemocnice, no napokon sa ho nepodarilo zachrániť.

„Hokejový klub SKA vyjadruje hlbokú sústrasť rodičom, príbuzným a priateľom Vsevolodu. Klub poskytne všetku potrebnú pomoc rodine zosnulého, aj vykoná aj interné vyšetrovanie všetkých okolností incidentu,“ uviedol klub vo vyhlásení.