Tieto druhy zeleniny sa oplatí zasiať v auguste. Plody zarodí ešte na jeseň, v zime či na jar

August je posledný letný mesiac, počas ktorého už cítime, ako sa dni skracujú a počasie ochladzuje. To však neznamená, že by sme ho mali celkom vynechať zo svojich pestovateľských ambícií. Naopak – tento mesiac sa skvele hodí na plánovanie výsadzby zeleniny, ktorá zarodí v najbližších mesiacoch alebo na ďalší rok. Tieto druhy si nenechajte ujsť:

Jesenný zber

Foto: Andrii Medvednikov/Shutterstock.com

Cvikla

Cvikla, ktorú zasadíte koncom leta, vám dodá listy ešte na jeseň (môžete ich využiť napríklad pri príprave šalátu), zatiaľ čo koreň zozbierate na jar. Zasadiť ju môžete priamo do zeme, ideálne na slnečné miesto. Do zeminy vyhĺbte jamku, polejte ju a zasaďte semiačko. Potom ho len prikryte zeminou.

Polievanie pôdy ešte pred výsadzbou je dobrá prevencia pred pohybom semiačka po zasadení.

Klíčky a výhonky

Sú veľmi nenáročné a v interiéri sa dajú pestovať počas celého roka. Klíčky a výhonky reďkovky, žeruchy, rukoly, hrášku či cíceru môžete zužitkovať už dva až tri týždne po zasadení. Stačí uložiť semiačka do výsadzbových nádob a držať ich v teple a vlhku.

Zimný zber

Foto: d murk photographs/Shutterstock.com

Čínska brokolica

Ak ju zasadíte na jeseň, môžete ju pestovať počas celej zimy aj v nevyhrievanom skleníku. Čínskej brokolici navyše trvá len asi 8 až 10 týždňov od zasadenia, kým vyrastie. Semiačka môžete voľne rozosiať po kvetináči a listy môžete pozbierať ešte pred zimou.

Mangold dúhový

Žiarivé farby stoniek mangoldu osviežia vašu zimnú záhradu a naladia vás na pozitívnu nôtu. Semiačka zasaďte priamo do zeme v radoch, pričom sa uistite, že budú mať dostatok svetla. Zachovajte medzi nimi aspoň 30-centimetrové rozostupy, aby mali dostatok miesta na rozvetvenie. Okrem mangoldu môžete takto postupovať aj s hlávkovým šalátom a čakankou, ktoré sa tiež dajú zbierať už počas zimy.

Jarný zber

Foto: Iryna80/Shutterstock.com

Jarná kapusta

Bielej aj červenej odrode jarnej kapusty trvá pomerne dlho, kým vyrastie, takže ak z nej chcete mať úžitok už na jar, zasaďte ju v auguste. Semená saďte po jednom do kvetináčov a obohaťte substrát o kompost bez obsahu rašeliny. Dodržujte hojnú zálievku a doprajte kapuste dostatok slnečného svetla. V septembri až októbri rastliny presaďte do záhonu, v ktorom ste predtým nepestovali kapustu. Rastliny chráňte pred motýľmi a holubmi ochrannou sieťkou, a to aj počas zimy.

Jarná cibuľka

Semiačka jarnej cibuľky môžete vysadiť do radov v záhone alebo do kvetináčov. Po vyklíčení niektoré z nich vytiahnite, aby ste ostatným dopriali dostatok priestoru na rast. Jarnú cibuľku môžete vysádzať pravidelne po každom zbere, aby ste si zabezpečili nepretržitý rast a stálu úrodu.