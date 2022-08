Hrabko: Žiadny nový politický subjekt neexistuje ani s Dzurindom, ani bez neho

Podľa europoslankyne by lídrom nového subjektu nemal byť Mikuláš Dzurinda, v relácii televízie Joj Analýzy Na hrane však uviedla, že súčasťou projektu by mohol byť jeho bývalý stranícky a vládny kolega Ivan Mikloš. Na otázku, či by nová strana okolo Mikuláša Dzurindu mala zmysel aj bez bývalého dvojnásobného premiéra na poste lídra, Hrabko odpovedal, že akékoľvek takéto úvahy sú predčasné.

„Subjekt, o ktorom hovoríte, neexistuje. Pri všetkej úcte k pani europoslankyni musím povedať, že sú to iba babské reči. Zaoberať sa tým budeme môcť vtedy, keď nový subjekt vznikne, uvidíme, kto tam bude a s akým programom,“ konštatoval Hrabko. Pripomenul, že Korčok vyslovene vylúčil svoju účasť na príprave novej strany. „Je pochopiteľné, že pani Ďuriš Nicholsonová potrebuje nové politické krytie, ak chce ostať v politike. Nie je nič zlého na tom, že sa obzerá okolo,“ zhrnul Hrabko.

Vysvetlenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého bol výpadok dodávok ruskej ropy na Slovensko spôsobený technickým problémom v konkrétnej banke, Hrabko akceptuje. Napriek tomu si podľa neho vyžaduje riešenie na politickej úrovni.

„V tomto konkrétnom prípade nemám dôvod spochybňovať slová ministra Sulíka, že išlo iba o technickú záležitosť, keď banka neuhradila platbu a Ukrajina potom nemala dôvod otočiť kohútiky tak, aby ropa prúdila tam, kam má. Politické riešenie však potrebujeme na to, aby sa to nestávalo opakovane. Pričom dospieť môžeme aj k takej situácii, že to aj bude zaplatené a aj tak to nebude tiecť,“ upozornil. Keďže problém nastal mimo Ruska, Ukrajiny, ale aj Slovenska, politické riešenie treba podľa Hrabka hľadať na európskej úrovni. „Je to podľa mňa domáca úloha pre slovenského ministra hospodárstva, aby takéto riešenie v Európskej únii inicioval,“ povedal.

Na margo vývoja koaličnej krízy publicista konštatoval, že všetci jej aktéri zatiaľ ostávajú vo svojich „zákopoch“ a k riešeniu sa nijako viditeľne nepriblížili. „Nateraz, po poslednom vyjadrení Sulíka, to vyzerá tak, že SaS povalí aj tretiu vládu. Ale ešte nie je všetkým dňom koniec. Premiér akceptoval termín do konca augusta, takže čas je ešte tri týždne,“ pripomenul Hrabko.

Dodal, že ak by mal mať rokovací tím SaS zmysel, musel by položiť na stôl svoj koncept novej koaličnej zmluvy. „Ak by bolo o čom rokovať, možno by sa našiel aj niekto, s kým by tento tím rokovať mohol,“ poznamenal.